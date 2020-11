똑닥, '비대면 진료비 결제 서비스' 출시

환자 대기 시간 감소 · 병원 업무 효율성 개선 기대

[아시아경제 김철현 기자] 간편 병원 예약접수 서비스 '똑닥'을 운영하는 비브로스(대표 송용범)는 비대면 진료비 결제 서비스를 출시했다고 4일 밝혔다.

똑닥 진료비 결제는 진료 후 병원 관계자와 대면해 진료비를 결제하는 대신 앱 내에서 간편하게 결제할 수 있는 서비스다. 똑닥 회원으로 가입돼 있으면 신용카드 등록 후 바로 사용할 수 있으며 진료비 영수증과 환자 보관용 처방전 역시 자동으로 앱에 저장된다.

비브로스는 이번 진료비 결제 서비스 출시에 따라 진료 외 목적으로 병원에 머무르는 시간을 더욱 줄일 수 있게 됐다고 설명했다. . 앱으로 진료를 예약 및 접수한 후 본인의 순서가 되면 병원을 찾아 진료를 받고, 결제를 위해 대기할 필요 없이 바로 앱으로 진료비를 결제하면 된다. 병원에 머무르는 시간이 짦아짐에 따라 병원 대기실에서의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 위험도 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

똑닥이 지난 9월 회원 1400여명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 그 간 코로나19 감염 우려로 병원 진료가 망설여진 경험이 있다는 회원이 73%에 달했다. 병원 내 감염이 우려되는 공간으로는 89%가 대기실을 꼽았으며 병원에서의 대기 시간을 줄여줄 수 있는 진료비 결제 서비스 론칭 시 67%가 사용하겠다고 응답했다. 특히 42%는 비대면 진료비 결제가 가능한 병원을 골라 방문하겠다고 답하기도 했다. 또한 1차 병원 300곳을 대상으로 실시한 설문조사에서는 85%가 진료비 결제 서비스를 병원에 도입하겠다고 응답했다. 도입 이유로는 '병원 운영 업무의 효율화'와 '병원 이미지 개선'이 가장 많은 선택을 받았다.

송용범 비브로스 대표는 "진료비 결제 서비스 출시로 똑닥이 그리는 서비스 로드맵에 한 발짝 더 다가서게 됐다"라며 "원내 2차 감염의 위험을 낮추고 진료의 질을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr