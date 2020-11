페이스북·트위터·유튜브 대선 ‘조기 승리’ 선언 막는다…트럼프 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 페이스북과 트위터는 미국 대선 후보가 공식 선거결과가 발표되기 전 섣불리 승리 선언을 하는데 자사 서비스를 이용할 경우 제재하기로 밝혔다. 이는 특정 캠프의 ‘조기 승리’ 선언을 용인하지 않겠다는 것으로, ‘조기 승리 선언설’로 구설수에 오른 도널드 트럼프 대통령을 겨냥한 조치로 해석된다.

3일(현지시간) 뉴욕타임즈(NYT)에 따르면 페이스북, 트위터, 유튜브는 대선 결과와 관련한 가짜뉴스 확산과 선동 행위를 막기 위해 이같은 조치를 마련했다.

페이스북은 로이터, AP통신 등 주요 언론에서 결과를 보도하기 전까지 “현재 개표 중으로 공식적인 승자는 나오지 않았다”는 메시지를 게시하기로 했다.

트위터는 특정 후보가 자신의 승리를 선언하는 데 트위터를 이용하려면 최소한 언론사 2곳 이상이 선거 결과에 대한 보도를 해야 한다는 조건을 달았다. 공식 선거결과가 나오기 전까지 관련 트윗에는 “해당 트윗이 게시될 때 공식적인 보도는 없었다”라는 경고 표시를 붙이기로 했다.

유튜브도 대선 투표의 정당성을 해치려는 콘텐츠가 없는지 살피겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령의 조기 승리 선언설은 지난 1일 온라인 매체 악시오스의 보도로 확산됐다. 악시오스는 트럼프가 남부 경합주와 격전지에서 앞서 나가는 개표상황이 벌어지면 당일 밤 승리를 선언하는 구상을 측근에게 언급했다고 보도했다.

