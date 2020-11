[아시아경제 서소정 기자] 콜마비앤에이치 콜마비앤에이치 200130 | 코스닥 증권정보 현재가 54,400 전일대비 2,500 등락률 +4.82% 거래량 401,756 전일가 51,900 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-29일음식료株, 거리두기 속 사랑 받아…건기식株는 무서운 상승세코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감 close 는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 231억2700만원으로 전년 동기 대비 32.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다.

매출액은 1462억8100만원으로 전년 동기 대비 35.2% 증가했다.

