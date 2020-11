靑 "文대통령, 홍 부총리 면담 후 신임 재확인" (종합)

靑, 홍남기 부총리 사의표명 추가 설명…"사의표명 반려 및 재신임이 최종 상황"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 문재인 대통령이 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 면담을 한 이후 신임을 재확인했다고 밝혔다. 문 대통령이 홍 부총리와 직접 만나 얘기를 나눴으며 사표를 반려했다는 점을 강조한 내용이다.

강민석 청와대 대변인은 3일 "국무회의 직후 홍 부총리를 면담했다"면서 "홍 부총리가 사의를 표명했으나 대통령께서는 격려하시면서 신임을 재확인하고 반려했다"고 밝혔다.

강 대변인은 "홍 부총리가 대통령과의 면담 및 반려 사실을 국회 기재위에서 밝히지 않은 것은 대통령 인사권을 존중했기 때문"이라며 "대통령의 동선이나 인사권에 관한 사안은 공직자로서 보안을 유지해야하는 사안"이라고 설명했다.

강 대변인은 "홍 부총리는 청와대 대변인실의 반려 사실 공식 발표(오후 2시50분경)를 국회 기재위에 출석한 상태였기 때문에 알지 못했다"면서 "공식발표를 확인하지 못한 채 국회에서 대통령과의 면담 및 발표사실을 확인해줄 수 없는 상황이었다"고 해명했다.

강 대변인은 "홍 부총리의 사의표명 문제는 ‘반려 및 재신임’이 최종상황"이라고 강조했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr