오스트리아 수사당국 “테러 용의자는 IS 동조자”…사망자 5명으로 늘어

[아시아경제 전진영 기자] 오스트리아 빈에서 2일(현지시간) 발생한 테러 사건과 관련, 수사 당국은 범인이 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 동조자였다고 밝혔다. 회견 이후 현재까지 사망자 수는 5명으로 늘었다.

현지 공영방송 ORF에 따르면 카를 네하메 오스트리아 내무부 장관은 3일 기자회견을 통해 “경찰에 사살된 용의자는 IS에 가담했다”고 밝혔다. 현지 경찰은 현장에서 시민 3명이 사망하고 경찰을 포함해 15명이 부상당했다고 전했다. 이후 피격당한 네 번째 시민도 끝내 사망했다고 보도했다. APA 통신은 부상자 중 7명은 위중한 상태에 놓여있다고 밝혔다.

오스트리아 경찰은 2일 밤 사살된 용의자의 집을 수색했으며 여러 명을 체포하고 나머지 용의자를 쫓고 있다고 밝혔다. 사건 관련 사진과 영상은 SNS 개인 계정에 직접 올리지 말고 경찰 계정에 업로드해달라고 당부했다.

경찰은 현재까지 2만 개 이상의 영상이 올라와 현재까지 20% 정도 분석했으며 이를 통해 사건 경위와 용의자 신원 등을 파악 중이다.

이번 테러는 빈에 있는 유대교 교당이 있는 거리에서 시작됐지만 아직까지 범행 동기는 알려지지 않고 있다. 빈 유대교민 대표 오스카 도이치는 트위터에서 “이번 총격 사건이 유대교 예배당(시나고그)와 인접한 곳에서 벌어졌지만, 당시 문을 닫고 있었기 때문에 예배당을 표적으로 한 것인지는 불확실하다”고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr