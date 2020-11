[아시아경제 서소정 기자] <승진>

◇ 편집국 <국장> ▲ 사회2부 김재산 <부장> ▲ 사회부 의학전문기자 민태원 ▲ 화상팀장 손봉철 <부장대우> ▲ 종합편집부 김종호 ▲ 문화스포츠레저부장 장지영 <차장> ▲ 사회부 모규엽 ▲ 이슈&탐사2팀장 권기석 ▲ 사진부 김지훈 <차장대우> ▲ 이슈&탐사1팀장 전웅빈

◇종교국 <부국장> ▲ 미션편집부장 김채하 ▲ 종교부 선임기자 겸 논설위원 전정희 <부국장대우> ▲ 종교기획부 박상원 <부장대우> 종교기획부 유영대

◇경영전략실 <부장대우> ▲ 재무팀장 박정환 <차장> ▲ 인사기획팀 유상근 <차장대우> ▲ 디자인팀 윤은숙 <과장> ▲ 디자인팀 신수진 ▲ 재무팀 최새록 <차장> ▲경영지원팀 배재훈

◇대외협력국 <국장> ▲ 영업팀장 유효근 <차장> ▲ 영업팀 김재수 ▲ 영업팀 이두희

◇미래전략국 <부국장대우> ▲ 부국장 이동희

◇선교홍보국 <차장> ▲ 독자지원팀 전성철 <과장> ▲ 선교홍보팀 이현정

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr