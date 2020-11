[아시아경제 서소정 기자] 케이피엠테크 케이피엠테크 042040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,250 전일대비 85 등락률 +2.69% 거래량 13,676,096 전일가 3,165 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 내일 (3일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選케이피엠테크, 주가 3140원.. 전일대비 -2.79%【주목할정보】 코스닥 부활 중? 그래도 큰 손실 어쩌지... close 는 주식양수도 계약에 따라 최대주주가 에버코어인베스트먼트홀딩스에서 텔콘RF제약으로 변경됐다고 3일 공시했다. 텔콘RF제약의 지분율은 15.65%다.

