코트디부아르 대선서 우아타라 대통령 3選 성공

[아시아경제 전진영 기자] 서아프리카 코트디부아르 대통령 선거에서 알라산 우아타라(78) 대통령이 3선에 성공했다.

주요 외신에 따르면 3일(현지시간) 코트디부아르 선거관리위원회는 지난달 31일 실시된 대선에서 우아타라 대통령이 득표율 94.27%로 다른 3명의 후보를 누르고 당선됐다고 발표했다. 투표율은 53.90%다.

우아타라 대통령은 대부분 선거구에서 90% 이상 득표한 것으로 전해졌다. 그는 2010년 11월 대선에서 야당후보로 출마해 당선됐고 2015년 재선에 성공했다. 이후 불출마를 공식화했지만 올해 7월 여당 후보였던 아마두 공 쿨리발리 총리가 급사하자 이를 번복하고 출마했다.

야권은 대통령 임기를 5년씩 두 차례로 제한한 헌법을 들며 반발했으나 우아타라 대통령 측은 2016년 헌법이 개정됐으므로 첫 번째 임기는 현행 헌법의 임기 규정을 적용받지 않는다고 반박했다.

대선 정국에서 우아타라 대통령 지지자와 3선에 반대하는 진영 간 충돌로 최소 30명이 사망했으며 대선 일에만 최소 5명이 목숨을 잃었다.

