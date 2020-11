[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서 우산지구대는 초등학교 앞 하굣길에서 아동안전지킴이와 합동순찰 및 격려물품을 전달했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 송우초등학교 앞 무돌어린이공원에서 하교하는 학생들 대상으로 진행됐다.

이날 관내 4개소 아동안전지킴이집을 대상으로 코로나19 예방을 위한 마스크와 격려 물품 전달하기도 했다.

아동안전지킴이집을 운영하는데 문제점과 애로사항을 청취하고 운영자 대상으로 범죄유형별 대처요령 및 신고 방법 등에 대한 교육도 실시했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr