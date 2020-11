[아시아경제 정현진 기자] 호주중앙은행(RBA)이 기준금리를 사상 최저 수준인 0.10%로 인하했다고 3일 블룸버그통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 RBA는 이날 통화정책회의를 열고 기존 0.25%였던 기준금리를 0.15%포인트 낮춘 0.10%로 결정했다. RBA는 또 향후 6개월간 1000억호주달러(약 80조원) 규모의 국채를 매입하기로 했다고 밝혔다.

필립 로우 RBA 총재는 "채권 매입과 저금리의 조합은 경기 회복을 지원할 것"이라고 말했다.

앞서 호주중앙은행은 지난 3월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 경기 충격에 대응하기 위해 기존 0.75%였던 기준금리를 0.25%포인트씩 두차례 인하했다.

