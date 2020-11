밀양시립박물관, '天文, 하늘 이치 땅에 새기다' 특별기획展

우리 천문역사의 우수성과 독창성 조명

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남 밀양시는 밀양시립박물관 기획전시실에서 오는 12월 13일까지 밀양시립박물관 특별기획전 '天文, 하늘의 이치 땅에 새기다'를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 특별기획전은 국립밀양기상과학관과 밀양아리랑우주천문대 개관 기념으로 기획된 것으로, 지난 9월 24일부터 전시됐으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 탓에 거리두기 1단계 조정 이후에야 일반인들에게도 선을 보이게 됐다.

이번 전시는 밀양시립박물관과 함께 밀양아리랑대공원에 위치한 국립기상과학관과 밀양아리랑우주천문대의 전시주제와도 연계된다. 전시회는 이곳을 찾는 통합관람객들에게 한국 천문학의 역사와 과학적 우수성을 함께 보여주고 있다.

특히 이번 천문(天文)전시회에는 천상열차분야지도, 앙부일구, 일성정시의, 간의, 금동천문도, 동궐도, 영조어필 현판, 고구려 고분 벽화, 혼천시계, 칠정산, 일월오봉도 등 천문 관련 유물과 자료를 13개 기관에서 100여점을 대여해 구성했다. 선사시대부터 근대에 이러는 한국 천문의 역사를 총망라하고 있어 교육적으로 유익한 전시가 될 것으로 기대된다.

밀양시립박물관 이호종 학예연구사는 "우리 천문 역사는 단순히 하늘을 살핀 역사가 아니라 시간과 공간과 물체에 관한 총체적인 개념을 밝힌 역사로서, 천문역사의 독창성과 과학성을 중심으로 구성했다. 우리의 천문기록은 세계적 천문학의 보고(寶庫)로서 많은 자료가 제공되고 있어, 후손으로서 자부심을 느끼는 전시가 될 것"이라고 말했다.

