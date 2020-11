국민안전 위해 헌신하는 소방관들 위해 지속적 응원할 것

소방의 날 앞두고 20개 소방서에 총 2200인분 간식 제공

[아시아경제 이선애 기자] 김인규 하이트진로 사장이 3일 경주소방서에 진행된 ‘감사의 간식차’ 행사에 참석했다.

김 사장은 이날 행사에서 소방관들에게 뉴욕핫도그, 닭강정, 음료 등의 간식을 직접 나눠주며 평소 국민안전을 위해 헌신하는 소방관들을 응원했다.

하이트진로는 지난달 13일 충주소방서를 시작으로 이날까지 4주간 충북, 경북, 서울, 경남, 강원 지역 등 전국 20개 소방서를 돌며 운영해온 간식 차량 행사를 경주, 포항을 마지막으로 성료했다.

김 사장은 “업무가 과도해지는 겨울철을 앞두고 소방의 날을 맞아 불철주야 국민안전을 위해 헌신하는 소방관들을 위해 이 행사를 마련했으며 지속적으로 응원할 계획”이라고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr