신개념 오픈 이노베이션 플랫폼…제로원, '2020년 창의인재 프로젝트' 진행

[아시아경제 성기호 기자] 현대차그룹이 후원하는 제로원(ZER01NE)이 상상력과 창의력에 기반한 다양한 프로젝트로 이루어진 창작물을 선보인다고 3일 밝혔다.

제로원은 창의인재를 위한 생태계를 만들겠다는 목표로 지난 2018년 서울시 서초구 강남대로에 오픈한 현대차그룹의 신개념 오픈 이노베이션 플랫폼이다.

이번 전시는 제로원 강남을 비롯한 외부 문화 공간 ‘오픈 스튜디오(OPEN STUDIO)’에서 사전 예약된 인원을 대상으로 이달 20일까지 총 22일간 진행된다. 현대기아차 양재사옥에서도 임직원을 대상으로 30일부터 다음달 11일까지 총 12일간 현대차그룹의 미래 사업과 연계된 창작물이 전시될 예정이다.

오픈 스튜디오에서 이달 20일까지 선보이는 작품은 총 43점으로 제로원 강남에는 신진 작가들의 작품 23점, 외부 문화 공간에는 기존 작가들의 작품 20점이 공개된다.

오픈 스튜디오의 기본 테마는 ‘P:LAYERS’로, 제로원이라는 놀이터에서 다양한 실험과 놀이(Play)를 하던 작가들이 사회와 기업, 현재와 미래, 예술과 대중, 오프라인과 온라인을 넘어 다양한 층 속에서 관계를 맺고 새로운 가능성을 향해 나아간다는 것을 의미한다.

제로원 강남은 ▲크리에이터의 실험실 ▲크리에이터의 작업실 등 두 가지 콘셉트의 공간으로 꾸며졌다.

현대기아차 양재사옥에서는 임직원을 대상으로 ‘제로원: 호모 모빌리쿠스’ 전시를 개최한다.

전시에는 ▲룸톤(김동욱, 전진경) ▲박관우 ▲박성민 ▲옥정호 ▲위즈진(윤동국) ▲이예승 ▲임상우 ▲양아치 등 제로원 소속 작가들이 인간중심의 모빌리티에 대한 고민을 담은 8작품이 전시될 예정이다.

제로원 관계자는 “올해는 코로나19 상황을 고려해 제로원데이 대신 소규모 창작물 전시를 통해 창의 혁신 소통을 지속하고자 했다”며, “앞으로도 제로원은 실력 있는 예술가와 개발자, 스타트업 등 다양한 창의인재들이 참여해 창의 저변을 지속 확대할 수 있도록 최선을 다할 예정”이라고 말했다.

