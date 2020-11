한화호텔앤드리조트, 프리미엄 밀키트 '63다이닝 키트' 출시

63레스토랑 양갈비 스테이크

가니쉬 풍부하게…셰프 시연 영상도 첨부

[아시아경제 차민영 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 500 등락률 +2.03% 거래량 48,539 전일가 24,600 2020.11.03 09:36 장중(20분지연) 관련기사 한화, 주식회사 코리아 디펜스 인더스트리 주식 처분 결정한화에너지, 美 하와이 주 대규모 태양광·ESS 연계 발전사업 추가 수주[2020국감]"모욕적" "의원도 위증 책임"…피감 장관·기관장도 '발끈' close 호텔앤드리조트가 가정간편식(HMR) 전문기업 프레시지와 함께 63레스토랑의 대한민국 조리 명인이 직접 구성한 메뉴를 가정에서 즐길 수 있는 ‘63 다이닝 키트’를 출시한다고 3일 밝혔다.

63다이닝 키트 3종은 오는 6일 프레시지 홈페이지를 통해 공개되며 오는 5일까지 사전예약을 받는다. 사전 예약 시 최대 23% 할인 혜택을 제공한다.

63다이닝 키트는 실제 63레스토랑에서 사용하는 고급 식재료를 그대로 담아낸 프리미엄 밀키트에 대한민국 조리 명인 스토리를 더했다. 메인 재료와 소스뿐만 아니라 전문 셰프가 플레이팅 한 것처럼 연출할 수 있도록 가니쉬(음식을 돋보이게 하기 위해 곁들이는 것)도 포함했다. 셰프의 시연 영상을 첨부했으며 친환경 소비 트렌드에 따라 제품 패키지도 종이로 제작했다.

1차 다이닝 키트는 총 3종류의 메뉴로 구성됐다. 첫 번째 메뉴인 양갈비 스테이크는 6개월 미만 뉴질랜드산 양의 앞쪽 갈비(숄더렉)와 프랑스산 이즈니 버터, 로즈마리 등의 시즈닝 재료를 함께 제공한다. 요리의 풍미를 더해 주는 크랜베리&홀그레인머스타드 소스와 총 7종의 가니쉬도 포함됐다. 가격은 2인분 2만9900원이다. 두 번째 메뉴인 얼큰 소고기 전골은 인공 감미료 없이 양지로 우려낸 천연 육수 및 최상급 소고기와 함께 생강, 대파, 마늘로 넣어 만든 한국식 전통 고추 기름, 들깨 가루 등을 제공하는 특별 보양식이다. 가격은 2인분 1만9900원이다. 세 번째 설악황태진국은 ‘ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 500 등락률 +2.03% 거래량 48,539 전일가 24,600 2020.11.03 09:36 장중(20분지연) 관련기사 한화, 주식회사 코리아 디펜스 인더스트리 주식 처분 결정한화에너지, 美 하와이 주 대규모 태양광·ESS 연계 발전사업 추가 수주[2020국감]"모욕적" "의원도 위증 책임"…피감 장관·기관장도 '발끈' close 리조트 설악’의 인기 메뉴로 한국 최고의 용대리 황태 덕장에서 수급한 진부령 명품 황태와 특제 사골육수, 들기름 등을 함께 구성해 국물 맛을 그대로 살렸다. 가격은 2인 기준 1만4900원이다.

회사는 이번 제품을 시작으로 레저&서비스 운영 노하우를 반영한 체험형 온·오프라인 연계(Online to Offline·O2O) 사업을 적극 추진해 포스트코로나 시대를 준비할 계획이다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 500 등락률 +2.03% 거래량 48,539 전일가 24,600 2020.11.03 09:36 장중(20분지연) 관련기사 한화, 주식회사 코리아 디펜스 인더스트리 주식 처분 결정한화에너지, 美 하와이 주 대규모 태양광·ESS 연계 발전사업 추가 수주[2020국감]"모욕적" "의원도 위증 책임"…피감 장관·기관장도 '발끈' close 호텔앤드리조트 관계자는 “밀키트 업계 1위 프레시지와 함께 선보이는 63다이닝 키트는 셰프의 시연 동영상을 보며 요리할 수 있다는 게 가장 큰 차별화 포인트”라며 “63레스토랑을 방문해야만 즐길 수 있었던 음식을 원하는 곳에서 손쉽게 요리할 수 있도록 구성한 프리미엄 밀키트 제품을 지속 선보일 예정”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr