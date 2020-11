성북 서울형혁신교육지구 청소년 활동영상 공모

매년 개최되던 마을축제 ‘카르페디엠’ 대신 온라인 만남의 장 마련... 전국 만13세~18세 미만 청소년 누구나 참여 가능, 주제와 장르 제한 없어

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 '2020 성북 서울형혁신교육지구 청소년 활동영상 공모전 - 코로나 시대, 청소년들의 활동영상’을 개최한다.

성북구 혁신교육지구에서는 2017년부터 2019년까지 매년 청소년들이 끼와 재능을 발휘, 지역의 건강한 일원으로 성장하도록 지원하는 아동·청소년 마을축제 '까르페디엠'을 개최해왔다.

그러나 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 오프라인 축제를 대신해 온라인을 통한 만남의 장을 만들기 위해 영상 공모전을 개최하기로 했다.

공모전은 혁신교육과 마을교육공동체에 관심 있는 전국 만 13세 이상 ~ 만 18세 미만의 청소년이면 누구나 참여 가능, 개인전과 단체전 부문으로 나누어 진행된다.

주제와 장르에는 제한이 없으며, 청소년이 직접 기획하고 제작한 2~5분 이내 영상물을 이달 2일부터 27일까지 공모전 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

최종 선정작은 구청장상 수여 대상이 되며, 성북혁신교육 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

자세한 문의는 성북구청 교육지원과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr