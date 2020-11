강북구, 협치의제 제안 온라인 공모

내년 3월31일까지 협치로 해결가능한 지역문제 및 해결방법에 대한 안건 공모...향후 검토 거쳐 주민대공론장에서 투표, 2022 지역사회혁신계획 수립 위한 최종 의제로 선정

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 주민들의 구정 참여 기회를 보장하고 폭넓은 지역문제를 발굴하기 위해 내년 3월31일까지 협치의제 제안 온라인 공모를 시작한다.

강북구 주민이면 누구나 신청 가능하다. 분야는 주민자치, 지역경제, 도시재생, 생활환경, 보건복지, 교육, 여성보육, 문화관광, 청년, 교통, 건설안전 등 구정 전 부문이다. 이 중 민·관 협치로 해결할 수 있는 지역문제를 제시하고 해결방법을 제시하면 된다.

참여를 원하는 경우 신청서를 강북구청 홈페이지, 강북협치카페 ‘의제제안’ 게시판에 등록하거나 메일(ksy63178@gangbuk.go.kr)로 제출하면 된다. 신청서는 구청 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

이후 협치회의 운영위원회 및 분과, 의제실행 관련 부서에서 접수된 안건에 대해 숙의·검토과정을 거친다. 선별된 적격의제는 온·오프라인 주민 대공론장에서 투표를 통해 2022년 지역사회혁신계획 수립에 반영된다.

구는 2021년6~7월경 온·오프라인 주민 대공론장에서 최종의제를 선정함과 동시에 선택된 안건을 실행할 워킹그룹 참여자도 함께 모집할 예정이다.

박겸수 강북구청장은 “제안한 의제들은 구민들이 실제로 필요로 하고 있고, 삶과 밀접한 연관이 있는 중요한 문제”라며 “구민들이 주신 소중한 의견을 정책으로 발전시켜 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

공모에 관한 문의는 강북구청 마을협치과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr