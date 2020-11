[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 나인테크 나인테크 267320 | 코스닥 증권정보 현재가 4,485 전일대비 160 등락률 +3.70% 거래량 4,131,007 전일가 4,325 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 나인테크, 소부장 강소기업 100 선정나인테크, LG전자와 85억 규모 2차전지 제조장비 계약나인테크, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.28% close =43억 규모 자사주 처분 결정

◆ 파트론 파트론 091700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,800 전일대비 140 등락률 +1.45% 거래량 585,847 전일가 9,660 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제파트론, 주가 1만 원.. 전일대비 -7.41%[클릭 e종목]"파트론, 컨센서스 하회한 2분기…3분기는 호조" close =3분기 영업익 221억… 전년比 28.2%↓

◆ KMH KMH 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 25,950 전일대비 1,700 등락률 +7.01% 거래량 837,001 전일가 24,250 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KMH, 주가 2만 850원 (-3.47%)… 게시판 '북적'KMH, 주가 2만 3450원.. 전일대비 9.32%KMH, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.1% close =종속회사인 케이엠에이치신라레저, 케이에이레저 흡수합병

◆ 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,400 전일대비 30 등락률 -2.10% 거래량 23,122,987 전일가 1,430 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 휴림로봇, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.74%휴림로봇, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.95%휴림로봇, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.72% close =“사업다각화 검토·협의, 이낙연 대표와 무관”

◆ 파인테크닉스 파인테크닉스 106240 | 코스닥 증권정보 현재가 3,800 전일대비 95 등락률 +2.56% 거래량 237,789 전일가 3,705 2020.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성 적자 늪 LCD→돈 되는 QD패널 전환…정부가 지원 NH證 "갤럭시Z폴드2 판매 호조 예상…부품株 수혜 기대감↑"파인테크닉스 2분기 영업이익 31억…전년동기대비 75%↓ close =종속회사인 인피니티파트너스, 지배회사 자금 회수 위해 유상감자

