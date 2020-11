[e공시 눈에 띄네]코스피-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현대차=10월 38만5947대 판매… 전년比 4.2%↓

◆ 기아차=10월 26만5714대 판매… 전년比 6.1%↑

◆ 금호전기=유정희 사외이사 신규 선임

◆ F&F=물류 경쟁력 강화에 1163억 출자

◆ SK렌터카=3분기 영업이익 219억… 전년比 57%↑

