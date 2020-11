동의대 이정화 교수, 대한치과위생사협회 학술대상 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 의료·보건·생활대학 치위생학과 이정화 교수(대학원 부원장)가 11월 1일 ‘대한치과위생사협회 창립 제43주년 기념 제42회 학술대회’에서 학술대상을 수상했다.

대한치과위생사협회는 치과위생사의 학술발전과 협회발전에 공헌이 큰 회원에게 학술대상을 수여하고 있다.

이정화 교수는 한국치위생학회 구강보건교육분과회장, 대한치과위생사협회 부산시회 회장, 한국치위생교육평가원 설립추진위원회 위원 등으로 활동한 공로를 인정받았다.

이 교수는 2012년 동의대에 부임해 ‘우리나라 성인의 대사증후군 구성요소와 현존치아 수 관련성’ 논문 등 다수의 논문을 발표했다.

이정화 교수는 “학술대상을 받게 돼 영광이며, 우리나라 치위생학 분야 발전을 위해 더욱 힘을 쏟겠다”고 수상소감을 말했다.

대한치과위생사협회는 1977년에 설립돼 1982년 사단법인으로 인가된 보건복지부 산하단체로 전국 13개 시·도회를 비롯한 3개의 산하단체와 4개 학회 등으로 구성돼 있다.

국민 구강건강 증진과 치과위생사의 진보적인 학술연마와 윤리 확립, 권익향상, 복리증진 등 사업을 추진하고 있으며, 2020년 82개 대학 치위생학과와 8만9993명의 회원이 가입돼 있다.

