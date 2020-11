집단감염 지속…서울 코로나19 신규 확진 20명

해외유입 1명·국내감염은 19명

[아시아경제 김지희 기자] 서울 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 2일 0시부터 오후 6시까지 20명 추가됐다.

2일 서울시에 따르면 이날 신규 확진자 20명 가운데 해외유입은 1명에 불과하고, 나머지 19명은 국내감염이었다.

진행 중인 주요 집단감염에서 신규 확진자가 잇따라 발생했다. 서울음악교습 3명(서울 누계 20명), 강남구 헬스장 3명(21명), 송파구 소재 병원 2명(16명), 동대문구 에이스희망케어센터 1명(14명), 강남구 럭키사우나 1명(36명), 용인시 동문골프모임 1명(26명), 구로구 가족 및 부천무용학원 1명(4명) 등이다.

산발 감염 사례와 옛 집단감염을 합한 '기타'의 경우 2명(4045명)이 추가됐고, 감염경로가 불명확해 조사를 진행 중인 사례는 5명(1034명)이다.

이에 따라 서울의 코로나19 확진자 누계는 6101명이 됐다.

