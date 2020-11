본격적인 리츠 상장 작업 박차

[아시아경제 김지희 기자] 현대자산운용은 지난달 29일 국토교통부로부터 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 겸영 인가를 취득했다고 2일 밝혔다. 이에 따라 현대자산운용은 리츠 설립·운용이 가능해졌다.

회사 측은 앞으로 본격적인 리츠 상장 작업에 박차를 가할 계획이다.

현대자산운용은 지난 3월 무궁화신탁을 자회사로 편입된 이후 조직개편을 단행하고 사업영역을 확대하고 있다. 기존 전통 자산과 국내외 대체투자는 물론, 리츠, 개발투자, 기업금융, 사모투자펀드(PEF), 기업구조조정 등을 아우르는 '캐피털 펌'으로의 성장이 목표다.

정욱 대표이사는 "앞으로 리츠를 활용한 사업부문 간 다양한 협업이 가능할 것"이라며 "이번 리츠 AMC 본인가는 투자자들에게 더욱 다양한 투자 상품을 제공할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

