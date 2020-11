소노호텔&리조트, 15일까지 겨울 상품 한정 특가 판매

[아시아경제 김흥순 기자] 소노호텔&리조트는 겨울 시즌을 맞아 오는 15일까지 특별 '얼리버드 겨울 프로모션'을 진행한다고 2일 밝혔다.

비발디파크 겨울 상품을 한정 특가로 구매할 수 있으며 투숙 기간은 구매 직후부터 2021년 2월28일까지다. 얼리버드 겨울 프로모션은 객실을 기본 구성으로 리프트권(단일권종) 또는 스노위랜드(종일권) 중 한 가지를 선택해 이용할 수 있다. 추가로 스키, 보드 장비 렌탈 비용을 1만원에 제공하는 특별 혜택도 있다.

스키는 11월20일, 나머지 슬로프와 스노위랜드는 12월4일 순차적으로 개장할 예정이다. 스노위랜드는 겨울 시즌을 맞아 레프팅 썰매 슬로프 길이를 2배로 연장하고, 익사이팅 눈썰매 토네이도를 추가하는 등 아케이드 시설을 확충했다.

국내 유일 '뽀로로 겨울 테마존'도 운영한다. 스노위랜드는 오전 10시부터 오후 8시까지 하루 온종일 자유롭게 이용할 수 있다. 프로모션 관련 자세한 사항은 소노호텔&리조트 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다.

