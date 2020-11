김종인 국민의힘 비대위원장 광주·전남 방문

정책협의·학생독립운동 기념식 참석

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 호남 동행 국회의원들이 광주·전남을 방문한다.

2일 국민의힘 광주광역시당에 따르면 3일 김종인 비대위원장과 동행 국회의원들은 광주시의회 시민소통실에서 5개 구청장과 정책 협의를 갖고 지역 현안에 대해 논의하는 시간을 갖는다.

이어 제91주년 학생독립운동 기념식에 참석할 예정이다.

기념식 이후 김대중컨벤션센터에서 광주·전남 중소기업인 간담회를 갖고, 코로나19 장기화에 따른 업계 정책건의 및 애로사항을 듣고 위기 극복 방안을 논의할 방침이다.

이어 김 비대위원장은 전남으로 이동해 호남 동행국회의원-전남기초단체장 정책협의에 참석할 계획이다.

국민의힘 광주시당 관계자는 “호남 동행 국회의원들이 지역 현안을 제대로 알기 위해 기초단체장 정책협의회 자리를 마련했다”며 “중소기업 간담회에서는 기업인들이 현장에서 느끼는 어려운 점이나 정책 미비로 인해 불편한 내용에 대해 가감 없이 논의할 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr