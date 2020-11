광주 남구 ‘구정 홍보 만족도’ 설문조사 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 2일 구정 정책과 주민들에게 필요한 정보 전달을 위해 매월 한차례 발행하는 구정 소식지 및 구청 계정으로 운영 중인 블로그와 SNS에 대한 주민 만족도 조사를 실시한다고 밝혔다.

이번 만족도 설문조사는 이날부터 오는 15일까지 2주간 서면 조사와 온라인 조사 2가지 방식으로 동시 진행된다.

서면 조사는 구청 종합민원실 및 관내 16개동 행정복지센터 방문 민원인, 관내 도서관 방문 이용자를 대상으로 하며, 온라인 설문조사는 남구청 홈페이지 및 스마트폰 앱을 기반으로 투표 의사를 밝히는 남구 엠보팅을 통해서 진행된다.

설문 문항은 구정 관심도 및 구정 소식지에 대한 만족도, 블로그 및 SNS 홍보매체 만족도 등 19개 질문으로 구성됐다.

남구 관계자는 “이달 20일까지 설문조사 결과를 분석한 뒤 주민들이 제안한 의견을 내년도 구정 홍보 종합계획 수립시 적극 반영할 계획이다”며 “주민들에게 보탬이 되는 유용한 정보가 더 많은 제공될 수 있도록 설문조사에 적극 응해 주시길 부탁한다”고 말했다.

