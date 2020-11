[아시아경제 박지환 기자] 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 2,070 전일대비 220 등락률 +11.89% 거래량 1,353,924 전일가 1,850 2020.11.02 14:21 장중(20분지연) 관련기사 테라셈, CCTV&DVR 테마 상승세에 10.54% ↑테라셈, CCTV&DVR 테마 상승세에 22.58% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 2일 60억원 규모의 안면인식 비대면 발열감지시스템 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액의 48.6%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr