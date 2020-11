[아시아경제 박지환 기자] 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양은 유럽소재 선주를 대상으로 액화천연가스(LNG) 운반선 2척을 수주하는 데 성공했다고 2일 공시했다. 수주 금액은 4251억원이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr