"건축 트렌드 한눈에"…MBC건축박람회 5~8일 킨텍스서 개최

[아시아경제 문제원 기자] 건축 분야의 최신 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 제54회 MBC건축박람회가 오는 5일부터 8일까지 경기도 고양시 일산서구 킨텍스 제1전시장에서 개최된다.

동아전람이 주관하는 이번 박람회에서는 주택설계ㆍ시공, 건축자재, 인테리어 등 건축과 관련된 다양한 품목이 전시된다.

또 이번 전시회는 '서울 냉난방 및 건축설비 박람회'와 '동아 정원 및 조경박람회'와 동시에 열린다. 건축 시장의 최신 이슈와 트렌드를 살펴 볼 수 있는 만큼 건축ㆍ인테리어 업계 종사자와 예비 건축주들에게 도움이 될 전망이다.

주최측은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 전시기간 중 방역을 실행하고 일정한 거리두기 관람을 진행한다.

전시장 방문 시에는 반드시 마스크를 착용해야 하며 발열이나 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우 전시장 방문이 제한된다.

관람시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 동아전람 홈페이지에 사전등록을 하면 무료관람 초청장을 우편 또는 문자로 발송 해 준다.

