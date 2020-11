[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 지난달 31일 경남 산청군 단성면 남사예담촌 내 기산 국악당에서 전통연희 명인들의 ‘마스터 명인전’이 열린 가운데 소고춤의 명인 최 종실 기산 국악제 전 위원장의 신명 나는 춤사위가 펼쳐졌다.

이번 마스터 명인전에서는 쇠 놀음, 채상소고, 열두 발 상모와 설장구 등 우리나라 국악의 정수를 선보였다.

