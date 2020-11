[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 제10대 재외동포재단 이사장에 김성곤 전 국회의원이 임명됐다고 2일 밝혔다.

김성곤 신임 이사장은 제15대, 제17대, 제18대, 제19대 국회의원을 역임했고 재임 중 민주당 세계한인민주회의 재외동포위원장, 열린우리당 재외동포정책기획단장 등으로 활동하며 재외동포 정책 발전을 위해 적극적인 역할을 해 왔다.

외교부 당국자는 "차세대동포 비중이 확대되는 등 재외동포사회가 역동적으로 변화하고 있고 신종 코로바이러스감염증(코로나19) 위기가 전 세계적으로 확산되면서 모국과 재외동포사회 간의 연대와 협력이 어느 때보다도 긴요해진 상황"이라며 "오랜 기간 재외동포 정책 분야에서 활발히 활동해 온 신임 김성곤 이사장의 역할이 기대된다"고 설명했다.

재외동포재단 이사장의 임기는 3년으로 한 차례에 한해 연임이 가능하다.

