LG전자, 이시간 주가 +0.48%.... 최근 5일 기관 64만 439주 순매도

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 700 등락률 +0.83% 거래량 347,399 전일가 84,000 2020.11.02 12:50 장중(20분지연) 관련기사 LG 클로이 바리스타봇, 직원들에게 '핸드 드립' 이벤트[클릭 e종목] 3분기 웃은 LG전자, 4분기 전망도 '맑음'외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아 close 는 2일 오후 12시 30분 현재 전일보다 0.48% 오른 8만 4400원에 거래되고 있다. 거래량은 32만 5380주로 전일 거래량 대비 33.46% 수준이다. LG전자는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

11월 2일 SK증권의 이동주 연구원은 '향후 적자 축소에 대한 여지 충분. VS는 전방 주요 공장 가동률 회복과 신규 프로젝트 양산 개시로 시장 대비 빠른 속도로 정상화. 2H21 중 흑자 전환 기대감 높음. 비수기임에도 비대면 트렌드에 따른 제품 판매 확대와 원가 구조 개선으로 예년보다 완화된 계절성 증명할 전망. H&A 는 더욱 견고해지는 시장 입지 확인. MC 의 물량 확대와 VS 의 빠른 정상화 역시 분위기 반전에 힘을 실어줄 것으로 판단. '이라며 LG전자의 목표가를 11만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 45만 9075주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 16만 9691주 순매수, 64만 439주 순매도 했다.

