與 “보궐선거 후보 낸다” 결정한 날 젠더폭력·윤리신고상담센터 운영 시작

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당이 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거에 후보를 내기로 2일 결정한 가운데 같은 날 당내 상설기구인 젠더폭력·윤리신고상담센터 운영도 시작하겠다고 밝혔다. 내년 보궐선거가 성추행 혐의 등 민주당 소속 지방자치단체장들의 귀책사유로 치러지는 만큼 상황 돌파 의지를 보여준 것으로 보인다.

젠더폭력신고상담센터는 당원에 의한 성희롱?성폭력에 대한 피해상담, 조사, 이행 상황 모니터링 등의 업무를 주로 담당한다. 센터장은 이수진 민주당 의원이 맡는다. 민주당은 이날 보도자료를 통해 “지난 2018년 지방선거와 2020년 총선에서 젠더폭력 관련 후보자 검증 등의 경험을 바탕으로 당내 성차별 개선 및 성폭력 근절을 위해 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

윤리신고센터는 최기상 의원을 단장으로 하는 윤리감찰단 직속기구로 당 소속 선출직 공직자와 주요 당직자 부정부패와 젠더폭력 등과 관련된 신고업무를 맡는다. 최 의원은 “온라인 윤리신고센터 개설을 계기로 국민 여러분의 관심과 기대에 적극 부응하고, 국민들의 눈높이에 맞춰 신뢰받는 정당으로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 강조했다.

이낙연 민주당 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 “불가피한 결정이라는 취지를 이해해주신 당원들에게 감사드린다”면서도 “당원 뜻이 모아졌다고 해서 서울과 부산의 시정 공백을 초래하고 보궐선거를 치르게 한 민주당 잘못이 면해지는 것은 아니다”라고 했다.

이 대표는 “피해여성에게도 거듭 사과드린다”며 “사과가 진정성을 갖기 위해서 실천이 따라야한다는 것을 잘 알고 있다. 민주당은 오늘 윤리신고센터와 젠더폭력신고상담센터를 열어 당 소속 선출직 공직자와 주요 당직자의 성비위와 부정부패 등에 대한 조사와 후속 조치 등에 임하겠다”며 센터 운영 취지를 밝혔다.

민주당은 지난달 31일과 지난 1일 이틀간 진행한 전당원 투표에서 찬성 86.64%로 재보궐 선거에 후보를 공천하기로 했다. 이에 따라 민주당은 '당 소속 선출직 공직자가 부정부패 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐 선거를 하는 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않는다'는 현행 당헌에 '전당원 투표로 달리 정할 수 있다'는 단서조항을 다는 방식으로 개정에 들어갈 예정이다. 최인호 수석대변인은 이날 브리핑에서 “압도적인 찬성률은 재보궐선거에서 공천해야한다는 전당원의 의지의 표출”이라고 강조했다.

