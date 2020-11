친정 복귀 도규상, '대출 핀셋관리' 새 그림 이목

금융위·기재부·청와대 두루 거쳐

DSR 등 대출 관리방안 마련 힘쓸 듯

[아시아경제 김효진 기자] 정부 내 대표적 '금융경제통'으로 꼽히는 도규상 신임 금융위원회 부위원장(차관급·사진)이 2일자로 임명돼 업무를 시작했다.

도 부위원장은 금융위 금융정책과장, 중소서민금융정책관, 금융서비스국장, 금융정책국장, 기획재정부 경제정책국장 등을 두루 역임해 금융ㆍ경제 전반에 대한 이해도와 전문성이 남다르다는 평가다.

게다가 2018년 12월부터 올해 5월까지 청와대 경제정책비서관으로 일하며 경제정책의 밑그림을 그렸던 터라 문재인 대통령의 국정 철학을 금융 분야에 투영하는 데 적임이라는 시각이다.

금융권은 3년여 만에 '친정'으로 복귀한 도 부위원장이 최근 정부가 역점을 두고 있는 가계대출 등 부채관리 방안 마련에 힘쓸 것으로 바라본다.

청와대가 전날 도 부위원장 임명 사실을 알리면서 ▲금융시장 안정화 ▲건전한 신용 질서 확립 ▲금융혁신 등에 대한 기대감을 내비친 것이 이런 시각을 뒷받침한다.

특히 금융당국이 현재 검토하는 은행권 가계대출 관리방안에 이목이 쏠린다. 지난 9월 이후 주택담보대출ㆍ신용대출 등 가계대출 전반의 폭증세가 한 풀 꺾이긴 했으나 아직 안정화 단계로 보긴 어렵다는 게 금융당국의 판단이다.

금융당국은 이에 따라 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 확대 등의 카드를 들여다보고 있다. 도 부위원장은 2016년 금융위 금융정책국장 시절 DSR 규제를 은행권에 처음 도입한 것으로 유명하다.

금융당국은 대출을 종합적으로 관리하면서도 금융취약계층의 자금융통을 가로막지 않는, 이른바 '핀셋규제'를 구상하고 있다.

은성수 금융위원장이 최근 "일반 서민이나 시민들이 일상생활을 하는 데까지 규제할 생각은 없다"고 언급한 것도 이런 맥락이다.

금융권 관계자는 "도 내정자가 은 위원장과 함께 기재부 등과의 조율을 통해 대출관리 방안을 전반적으로 가다듬는 일에 주력하지 않을까 한다"고 봤다.

이 관계자는 또 "디지털ㆍ플랫폼ㆍ데이터 금융 등 청와대가 언급한 금융혁신 관련 정책 추진에도 속도가 더 붙을 것"이라고 전망했다.

1966년 부산 출생인 도 부위원장은 부산 배정고, 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 미시간주립대 경영대학원에서 재무학 석사를 취득했으며 행정고시 34회로 공직에 입문했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr