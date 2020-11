[아시아경제 최대열 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 246,500 전일대비 5,500 등락률 +2.28% 거래량 268,358 전일가 241,000 2020.11.02 10:39 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 2.07%대기업집단 소속회사 2325개…24개 증가코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합 close 은 미국 자회사 셀트리온USA가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 2100억원어치를 현지 유통사에 공급하는 계약을 맺었다고 2일 밝혔다.

이번에 공급하는 진단키트는 '샘피뉴트'라는 제품명으로 신속항원진단 방식이다. 최근 미국 식품의약국(FDA)에서 긴급사용승인을 받았다. 공급대상은 미국 뉴욕에 있는 진단키트ㆍ개인보호장비 전문 도매유통사인 프라임 헬스케어 디스트리뷰터스로 내년 6월까지 현지 독점 유통권한 계약을 맺었다.

이번에 공급하는 코로나19 진단키트는 휴대 가능한 전문장비를 이용해 10분 만에 결과 확인이 가능하다. 국내 진단기기 전문업체인 BBB와 공동개발했다. 기존 RT-PCR 방식에 견줘 94% 이상 민감도를 보인다고 회사 측은 설명했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr