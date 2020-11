국민의힘 “與, 서울·부산시장 후보 내며 피해자에 3차 가해”

“유권자들 민주당 후보에 투표하면 4차 가해”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 2일 더불어민주당이 전당원 투표 결과 당헌 개정을 거쳐 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거에서 후보를 내기로 결정한 것에 대해 “민주당 당원 모두 나서서 당헌까지 뒤집으며 후보자를 내며 피해자에게 3차 가해를 했다”고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 “오늘 민주당은 후안무치의 극치를 공개 인증했다”며 “‘스스로 귀책사유가 있을 때는 공직 후보자를 내지 않는다’는 당헌을 전당원 투표라는 방법으로 뭉개 버렸다. 무려 86%라니 집단최면이라도 걸린 것인가”라며 이같이 말했다.

그는 “새삼스러울 것도 없는 것이 지난 4월 위성정당을 탄생시킬 때도 같은 수법이었다. 명분 앞에 서지 않고, 무리 뒤에 숨는다. 그런데 이번 절차에 맥락상 좀 빠진 것이 있다”며 “민주당 강령도 같이 고쳐야 하는데 고치지 않았다. 11항의 ‘성평등·사회적 약자·소수자’를 통째로 들어내야 했거나 적어도 ‘성과 관련된 범죄의 예방 및 근절에 대한 국가 책임을 강화한다’는 조항을 삭제해야 했다”고 지적했다.

이어 “윤리규범도 보조를 맞추어야 했다”며 “‘제14조(성희롱· 성폭력 등 금지)’도 지워야 했다. 게다가 아직도 그 조항에 ‘피해 호소인’이라는 표현이 있다. 아직도 정신을 못 차렸다”고 덧붙였다.

배 대변인은 “이제 유권자들이 이들 민주당 후보들에게 투표한다면 그것은 4차 가해가 될 것”이라며 “피해자를 향한 비정한 가해는 끝이 안 보인다. 목적을 위한 N차 가해의 종착지는 과연 어디인가”라고 꼬집었다.

배 대변인은 “이낙연 민주당 대표는 무엄하게도 문재인 대통령의 뜻을 뒤집은 것인가. 문 대통령께서는 이른바 ‘문재인 조항’을 뒤집는 일련의 조치를 승인한 것이 아니라면 유감을 표명하셔야 할 것”이라며 “국민은, 시민은 심판을 해야 한다. 그래서 앞으로 피해자에 대한 비열한 가해가 더 이상 벌어지지 않도록 확실한 경고의 메시지를 주는 일만 남았다”고 말했다.

