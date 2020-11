네이버페이, 오프라인에서도 결제한다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버페이가 오프라인 결제 서비스를 시작한다.

네이버파이낸셜은 "네이버페이를 보다 다양하게 활용할 수 있도록 BC카드와 제휴해 오프라인 결제 서비스를 시작한다"고 2일 밝혔다.

이용자들은 편의점,대형마트,커피 전문점, 주유소, 테마파크 등 전국 7만여개 오프라인 가맹점에서 본인이 적립하거나 충전한 포인트를 활용해 결제할 수 있게 된다.

이용자들은 온라인에서 적립한 포인트를 오프라인 가맹점에서도 사용하면서 온·오프라인에서 끊김 없는 결제 경험을 이어갈 수 있게 된다고 회사 측은 설명했다.

이용자는 모바일 네이버앱 우측 상단 'N Pay' 버튼을 누르면 나타나는 '내 지갑' 화면의 '결제하기' 메뉴를 선택해 생성된 QR코드를 가맹점 리더기로 스캔 하면 된다. 또한 자주 쓰는 이용자들을 위해 위젯 기능을 지원해 홈 화면 바로가기 기능도 추가할 예정이다.

네이버파이낸셜은 오프라인 결제에서도 온라인과 비슷한 포인트 적립을 제공한다. 오프라인 결제시에도 모든 이용자들에게 포인트 뽑기를 통해 랜덤으로 포인트를 적립해줄 예정이다. 특히 '미래에셋대우CMA RP 네이버통장' 또는 '네이버플러스 멤버십' 이용자에게는 일반 이용자 보다 2배 많은 포인트를, 둘을 모두 이용하는 이용자는 4배 많은 포인트가 랜덤으로 적립된다.

최진우 네이버페이 총괄은 "최근 비대면(언택트)이 장기화되면서 포장주문, 테이블주문 등이 가능한 스마트주문 등을 포함해 카드를 주고 받지 않는 비대면 결제에 대한 수요가 높아지고 있다" 면서 "향후 신용카드 결제 기능도 추가하는 등 사용자들이 온라인에서의 경험을 오프라인에서도 편리하게 이어갈 수 있도록 앞으로도 다양한 기능들을 추가해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr