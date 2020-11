[e공시 눈에 띄네]코스피-30일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 아이에스동서=대구 복현동 협진아파트 2·3단지 소규모재건축정비사업조합과 343억원 규모 공사 계약

◆ 쎌마테라퓨틱스=제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 일대 토지 51억원에 양수

◆ 현대위아=200억원 출자해 계열사 현대종합특수강 유상증자 참여

◆ 삼화페인트 공업=폴리에스터 필름 제조 기업 대운테크를 계열회사에 추가

