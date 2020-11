관악구청사 시벽에 박명철 씨가 쓴 '코로나19 조기 극복 기원하는 글' 걸려 구민들과 시민들위로 주어 눈길

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희) 청사에 '마스크 벗고 활짝 웃으며 만날 수 있는 날이 빨리 왔으면 하는 내용의 간판글이 걸려 눈길을 모은다.

관악구청사 시벽에 '마스크 벗고 활짝 웃으며 만날 수 있는 그날이 빨리 오기를 기원합니다. 그날이 너무 보고 싶어요'라는 박명철 님의 글이 걸려 있어 코로나19로 지친 구민들에게 위로와 기대가 되고 있다.

관악구는 많은 사람들이 공감할 수 있는 싯구나 글을 구청사에 걸어 놓고 있어 구민들로부터 박수를 받고 있다.

