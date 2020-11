[아시아경제 박소연 기자] 중앙방역대책본부(방대본)는 1일 오후 6시 기준으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 사망자가 총 468명이라고 밝혔다. 이날 0시 기준 466명보다 2명 더 늘어난 것이다.

방대본에 따르면 지난달 18일 확진 판정을 받고 부산의료원에서 치료를 받던 90대 확진자가 이날 숨졌다. 사망자의 성별, 나이 등 구체적 정보는 공개되지 않았다.

또 지난달 24일 확진된 이후 경기도의료원 안성병원에서 치료를 받아왔던 80대 확진자도 숨졌다.

최근 국내 코로나19 신규 확진자는 닷새째 100명대 세자릿수를 기록하고 있고, 사망자도 1∼3명 정도 꾸준히 나오고 있다. 이날 0시 기준으로 인공호흡기나 산소치료 등을 받는 '위중증' 환자는 51명이다.

