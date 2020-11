오늘부터 18일까지 인구주택총조사 방문조사…비대면도 가능

[아시아경제 장세희 기자]통계청은 18일까지 2020년 인구주택총조사 가구방문조사를 진행한다고 1일 밝혔다. 지난달 말까지 인터넷·모바일·전화 조사에 응답하지 않은 가구가 대상이다.

통계청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)확산방지를 위해 조사원 건강상태를 매일 2회 확인하고 손소독과 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수할 방침이다.

또 올해 조사부터는 종이조사표 대신 조사원 태블릿 PC 조사표를 이용하는 전자 조사방식을 도입했다. 방문조사기간 중에도 응답자가 원할 경우 PC와 모바일을 통한 인터넷 조사와 콜센터를 통한 전화조사도 가능하다.

통계청은 "조사 응답내용은 통계법에 의해 엄격하게 보호되고 통계목적 외 사용되지 않는다"며 "인터넷과 전화, 태블릿PC 면접 조사 시 방화벽, 보안 프로그램 등으로 조사자료의 보안 대책도 강화했다"고 밝혔다.

강신욱 통계청장은 "방문조사 시에도 비대면 참여를 먼저 권유 드리며 조사원은 방역지침을 철저히 준수하고 조사를 진행하니 조사원을 따뜻하게 맞아달라"고 말했다.

