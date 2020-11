포항시, 동북아CEO경제포럼 열어 … 온라인 국제무역상담회 병행

홍석우 전 장관, 디지털시대 포항의 문화경쟁력 강조

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 10월 30일 포스코 국제관에서 '포스트코로나 시대 신북방정책과 포항의 도전과 과제'를 주제로 동북아시아 주요도시 단체장과 전문가들이 참여한 가운데 '2020 동북아CEO경제협력포럼'을 열었다.

이날 포럼은 이강덕 시장의 개회사를 시작으로 홍석우 산업전략연구재단 이사장(전 지식경제부 장관)의 기조연설, 제1·2세션, 토론 및 질의응답 순으로 진행됐다.

기조연설자로 나선 홍석우 전 장관은 "세계적인 디지털 혁신이 코로나19로 인해 더 빠르게 진행되고 있다"고 진단한 뒤 "포항이 갖고 있는 전통적인 산업적 강점에 문화경쟁력을 더해 동북아지역에서의 협력과 혁신을 주도해야 할 것"이라고 주문했다.

제 1세션 지자체 CEO 발표는 이강덕 시장의 주재로 사전녹화와 현장 진행을 병행한 하이브리드 방식으로 진행됐다. 중국 훈춘시장은 코로나 방역 시스템과 언택트 시대의 정책에 대해 소개했고, 일본 마이즈루시장은 지방 활성화 사례를 설명했다. 러시아 블라디보스톡시장은 코로나 이후 환동해 지역의 관광산업협력에 대해 전망했다.

이어진 제 2세션에서는 이두희 산업연구원 실장이 '우리나라 지역 산업의 위기와 극복방안'에 대해 발표하면서 "포항은 차세대 배터리 리사이클 규제자유특구를 통해 혁신 성장 동력 마련 및 신규 일자리창출이 가능할 것"이라고 전망했다.

이번 포럼의 부대행사로 진행된 국제무역상담회에서는 지역 내 중소기업 36여개사와 러시아, 일본, 베트남, 인도네시아 총 4개국 45여개 바이어 간 1대 1 화상 비즈니스 상담을 진행됐다.

이강덕 시장은 "코로나19 위기를 극복하기 위해서는 협력과 연대가 가장 중요하다"면서 "이번 포럼을 통해서 동북아 주요도시 간 다양한 분야에서 협력이 이루어지고 새로운 미래를 열어나가길 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr