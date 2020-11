"어민 돕자" NS홈쇼핑, '영덕 순살 붉은 대게' 긴급 편성

오는 2일 오후 4시30분 판매

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 오는 2일 오후 4시30분 ‘영덕 순살 붉은 대게’를 판매 한다고 1일 밝혔다.

주로 일본과 미국으로 수출해 온 ‘붉은 대게(홍게)’는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 수요가 줄고 수출길이 막혀 어민과 수출업체가 어려움을 겪고 있다.

NS홈쇼핑은 어려움을 겪고 있는 어촌과 중소협력사에 힘을 보태고자 ‘영덕 순살 붉은 대게’를 긴급편성하고 홈쇼핑 업계 단독 판매에 나선다. 붉은 대게는 단백질, 칼슘, 미네랄 키토산 등이 풍부한 식품이다. 체내 지방축적을 방지하고 콜레스테롤을 낮추는 작용을 해주는 키토산이 껍질에 많이 들어 있어 다이어터들에게도 도움이 되는 건강 식품이다.

NS홈쇼핑의 영덕 순살 붉은 대게는 게딱지 안에 대게의 몸통살, 다리살, 내장까지 순살만 발라 올려놓은 패키지로 보기에도 좋고 대게의 풍미를 제대로 느낄 수 있다. 조리도 간편해 비닐 포장을 제거 후 전자레인지에 1~2분 쪄내면 바로 먹을 수 있다. 기본 18팩 구성으로 팩당 50g이며 가격은 5만9900원이다. NS홈쇼핑 단독 런칭 기념으로 이벤트도 마련했다. 방송 중 구매 시 ARS 자동전화 주문으로 1000원 할인 혜택과 함께 추가 두 팩을 더 받을 수 있다.

김용범 NS홈쇼핑 TV건강식품 팀장은 “제철은 맞은 붉은 대게를 집에서 편안하게 드실 수 있도록 ‘영덕 순살 붉은 대게’ 상품을 NS홈쇼핑에서 단독으로 선보이게 됐다”며 “2020년 어획한 100% 국내산, 자연산 붉은 대게의 건강한 맛을 간편하게 즐길 수 있는 ‘영덕 순살 붉은 대게’도 구매해 보시고, 우리 어민들에게 힘이 될 수 있도록 붉은 대게 소비에 동참해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

