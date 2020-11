칠채 장단의 무한 변주, 국립무용단 '가무악칠채' 2년만에 재공연

11월20~22일 국립극장 달오름극장에서

[아시아경제 박병희 기자] 국립극장 전속단체 국립무용단은 오는 11월20~22일 국립무용단원 이재화 안무의 '가무악칠채'를 달오름극장에서 공연한다.

'가무악칠채'는 농악에서 주로 쓰이는 칠채 장단을 활용해 우리 춤의 새로운 매력을 선보이는 작품이다. 2018년 국립무용단 차세대 안무가 발굴 프로젝트 '넥스트 스텝Ⅰ'에서 30분 분량의 소품으로 창작된 뒤 2배 분량으로 확장·발전돼 같은 해 말 국립무용단 정규 레퍼토리로 공연됐다.

''칠채'는 농악 행진에 쓰이는 빠르고 현란한 장단으로 한 장단에 징을 일곱 번 치는 데서 유래한 명칭이다. '가무악칠채'는 칠채를 노래·춤·연주 등을 통해 다각도로 변주함으로써 장단과 몸의 감각이 충돌하며 생기는 표현의 확장에 초점을 맞춘 작품이다. 전통 장단을 소재로 하지만 결코 무겁거나 난해하지 않다. 2018년 초연 당시 전통 장단과 한국무용을 세련된 감각으로 풀어낸 역동적인 무대로 "록 콘서트를 능가하는 에너지가 느껴지는 작품" "한 번도 지루한 적 없이 신나고 유쾌하다" 등의 호평을 받았다.

이재화는 "칠채가 과거의 장단이 아닌 현재의 리듬으로 전달되길 바란다"며 "음악이나 무용에 대한 사전 지식 없이도 무대 위에 펼쳐지는 칠채 장단의 무한한 변주를 충분히 유쾌하게 즐기실 수 있을 것"이라고 말했다.

2년 만의 재공연을 위해 국내 최고의 가·무·악 '꾼'들이 한자리에 모였다. 국립무용단을 이끄는 젊은 무용수 7인과 음악감독 허성은을 필두로 한 연주자 7인, 소리꾼 김준수와 정가 가객 박민희까지 모두 16명의 예술가들이 무대에 오른다. 초연 무대에 올랐던 무용수 송설·이재화·박혜지·이요음·황태인·조승열과 함께 국립무용단의 떠오르는 신예 최호종이 가세해 작품에 활력을 불어넣는다.

국립창극단원 김준수가 칠채 장단을 재담으로 이끌며 흥을 더하고, 새롭게 합류한 가객 박민희는 한 음절을 길게 늘어뜨려 이어가는 정가 창법을 통해 작품에 또 다른 매력을 더한다. 음악감독 허성은은 해금·아쟁·태평소·장구·북·징 같은 국악기와 기타·드럼·베이스 등 서양 악기를 함께 사용해 칠채를 다양한 음색으로 표현할 예정이다.

이번 재공연에서는 칠채를 시각화하려는 새로운 연출적 시도로 무용수의 움직임에 따라 유기적으로 변화하는 인터랙티브 영상 기술도 구현할 예정이다. 이외에도 정가만의 음악 어법으로 새롭게 풀어낸 칠채 장단과 어우러지는 여성 2인무를 구성해 더욱 다채로운 흐름으로 전개될 예정이다.

11월21일 공연 종료 후에는 안무가 이재화와 출연진이 함께 하는 관객과의 대화가 진행된다. 질의응답은 안전을 위해 오픈 채팅을 활용하며, 관객들은 QR코드를 통해 질문 채팅창에 입장할 수 있다. 이번 공연은 방역 당국의 사회적 거리두기 지침에 따라 '객석 띄어 앉기'를 실시한다.

