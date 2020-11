제2인국공 오나…하태경 "공공기관에 지방대 출신 50% 채용? 반드시 막겠다"

[아시아경제 최은영 기자] 하태경 국민의힘 의원이 지난 30일 이낙연 더불어민주당 대표가 "혁신도시 소재 공공기관 채용 시 지방대 출신 비율을 현행 30%에서 50%까지 확대하는 방안을 검토 중"이라 말한 것에 대해 공개적으로 지적했다.

1일 하 의원은 자신의 페이스북에서 "이낙연 민주당 대표가 공공기관 채용에 지방대 50% 할당을 하자고 한다"라며 "능력과 실력 대신 불공정 채용을 제도화하겠다는 것"이라며 비판했다.

이어 "공정의 가치를 최우선으로 삼아야 할 집권당의 대표마저 노골적인 방식으로 차별을 주장하니 충격적"이라며 "지방대 50% 할당제가 시행되면 지방에서 열심히 공부해 수도권 대학에 진학한 청년들은 오히려 심각한 역차별을 받게 되는 것"이라고 지적했다.

아울러 "또 공정한 채용을 위해 학력도 보지 말고 블라인드 채용을 하는 지금의 시대정신에 완전히 역행하는 것"이라며 "제2의 인천국제공항공사(인국공)사태"라고 말했다.

하 의원은 "공공기관은 청년들에게 꿈의 일자리이다. 인국공 사태를 겪고도 배우지 못했는지 참 답답하다"라며 "50% 할당제는 모든 공공기관을 인국공으로 만들겠다는 것이다. 절대 용인할 수 없다. 지방에서 열심히 공부해서 수도권 대학에 입학한 청년들이 심각한 역차별을 받는다. 반드시 막겠다."라고 강력한 입장을 밝혔다.

한편 이 대표는 지난 30일 오후 전북 부안군청에서 열린 현장 최고위원회의에서 "문재인 정부 임기 말까지 혁신도시에 입주한 공공기관이 있는 그 지방 대학 출신자 30% 뽑는 것을 목표로 하는데, 거기에 20%를 더 얹어 다른 지역 지방대 출신을 뽑는 방안을 검토 중"이라며 입장을 보인 바 있다.

또한, 하위직 공무원 지방 할당 제도에도 지방 할당제 부분적 도입을 시사했다. 이 대표는 "지금 공무원 시험을 준비하는 분들에게 영향을 주지 않도록 몇 년 후부터 실시한다는 조건이다"라고 덧붙였다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr