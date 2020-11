[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 정부가 1일 신임 조달청장에 김정우(金政祐·사진·52) 제20대 국회의원(더불어민주당·군포갑)을 내정했다.

김 내정자는 1968년 강원도 철원에서 출생했다. 강원 신철원종합고를 졸업한 김 내정자는 서울대에서 국제경제학과·행정학 석사, 영국 브리스톨대 정책학 박사 학위를 받았다.

행정고사 합격(40회) 이후 기획재정부 계약제도과장으로 공직에 입문한 후에는 세종대 행정학과 교수로도 활동했다.

