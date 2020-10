도전하는 2030 부산, ‘월드엑스포’ 로고 디자인 공모전

11월2일부터 11월30일까지 전 국민 대상 … 7개 작품 선정 총상금 530만원



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시와 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회는 ‘2030부산월드엑스포 로고마크 디자인 공모전’을 연다.

공모전은 2030월드엑스포의 부산 유치 분위기 확산과 홍보콘텐츠 확보를 위해 전 국민을 대상으로 열린다. 공모 기간은 11월 2일부터 11월 30일까지, 4인 이내 팀으로도 참여할 수 있다.

공모 주제는 ▲엑스포 중심가치(교육, 혁신, 협력) ▲세계적인 관심사 ▲미래지향적인 의미를 담은 창의적인 디자인 등이다.

응모는 부산시나 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회 홈페이지에서 참가신청서를 내려받아 작품실사 출력본과 함께 위원회로 제출하면 된다. 공모와 관련된 자세한 사항은 홈페이지 공고문을 참조하면 된다.

부산시는 12월 중 심사를 통해 총 7개 작품을 입상작으로 선정하며, 대상 1명 300만원, 금상 1명 100만원, 은상 2명 각 50만원, 동상 3명 각 10만원의 시상금을 지급한다.

이번 공모전 입상작은 각종 홍보물 제작 등 2030월드엑스포 유치 홍보를 위해 사용될 예정이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “월드엑스포 유치에 성공하기 위해서는 전 국민의 유치 열기가 매우 중요하다. 이번 공모전은 엑스포에 대한 관심을 높여서 범국민적 유치 공감대를 확산하는데 그 의의가 있다”고 말했다.

