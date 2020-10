송파구, 맞춤형 악기 레슨 영상 콘텐츠 ‘송파쌤 유튜브 채널’ 공개

송파구립교향악단과 함께하는 악기레슨 영상 유튜브에 공개...교육플랫폼 ‘송파쌤’에서 문화예술 향유와 심리방역 동시에...

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 구립교향악단과 손잡고 집콕시대 맞춤형 악기 레슨 영상 콘텐츠를 제작, ‘송파쌤 유튜브 채널’에 공개한다.

코로나19로 인해 집에서 여가 시간을 보내는 사람들이 늘어나는 가운데 집에서도 혼자 즐길 수 있는 문화예술 활동에 대한 관심도 높아지고 있다.

이에 구가 영상을 통해 누구나 쉽게 악기 연주를 배울 수 있도록 ‘송파쌤 온라인 악기레슨, 1인 1악기 챌린지 - 구립교향악단과 함께하는 오케스트라편’을 제작하게 된 것이다.

콘텐츠는 ▲오케스트라의 이해(2편) ▲6가지 구성악기 소개 및 기본 연주법(18편) ▲오케스트라 연주(1편), 총 21편으로 구성되었다.

오케스트라의 이해 편에서는 오케스트라의 역사와 종류, 구성에 대해 안내하고 마에스트로인 지휘자의 역할과 지휘법 등을 소개한다.

6가지 구성악기 소개 및 기본 연주법 편에서는 현악기인 바이올린, 첼로, 비올라와 관악기인 플루트, 클라리넷, 트럼펫에 대한 소개에 이어 기본자세, 운지법, 한곡 완성 등의 순서로 교육을 진행한다.

오케스트라 연주 편에서는 먼저 소개된 악기의 협연을 통해 오케스트라가 완성되는 과정을 보여준다.

제작된 영상은 향후 '송파구 통합교육포털'에서도 시청할 수 있으며, 각급 학교의 음악수업 및 동아리 활동에 활용되도록 무료로 제공할 예정이다.

송파구는 누구나 누리는 평생교육 플랫폼인 ‘송파쌤’ 구축에 앞장서고 있다. 내년 상반기에는 ‘송파쌤 악기도서관&음악창작소’을 개관, 다양한 음악교육 프로그램을 운영할 방침이다. 악기 대여 서비스, 1인 음악창작실 및 연습실 대관, 음악 관련 전시체험 및 소규모 공연 등 프로그램을 준비 중이다.

박성수 송파구청장은 “‘송파쌤 온라인 악기레슨, 1인1악기 챌린지’는 어렵게만 느껴지는 클래식 음악의 문턱을 낮출 것”이라면서 “앞으로도 구민들의 예술적 소양을 계발, 심리방역 효과를 거둘 수 있는 우수한 콘텐츠를 개발하는데 최선을 다하겠다”고 전했다.

