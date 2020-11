中企 지원 비대면 온라인 서비스 "국민참여 콘텐츠 찾아요"

중기 정책정보 제공·비대면 민원처리 온라인 서비스 기업인 눈높이 맞춰 홍보하는 공모전

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 기업지원 정책정보 검색 '기업마당'과 상호·업종 변경 처리 등 행정업무를 손쉽게 할 수 있도록 도와주는 비대면 온라인 서비스 '지포비(G4B)'를 널리 알리기 위한 콘텐츠 공모전 접수를 2일부터 시작한다고 밝혔다. 이번 공모전은 중소기업의 입장에서 기업마당과 G4B 사이트를 활용하는 방법과 두 서비스를 기업에게 소개하는 홍보물을 제작해 응모하는 방식으로 진행된다.

응모작은 이달 25일까지 접수를 진행하고 영상, 웹툰, 카드뉴스 등 공모 분야별 각 4명씩 총 12명의 수상자를 선정해 총 1000만원 규모의 상금을 지급한다. 수상작은 공모전 홈페이지를 통해 내달 7일 공개할 예정이다.

중기부는 이번 공모전을 통해 기업마당과 G4B를 활용하는 중소기업의 저변을 확대하고 향후 스마트폰 기반 정책정보 전달 플랫폼 구축 등 기업마당과 G4B의 서비스를 혁신해 중소기업을 위한 디지털 정부의 역할을 수행할 계획이다.

정연호 중기부 통계분석과장은 "코로나19로 인해 중소기업들이 지원기관에 직접 방문하기 어려운 실정이므로 기업인들이 중소기업지원 웹사이트를 잘 알고 활용하는 것이 중요하다"면서 "기업마당과 G4B를 통해 중소기업이 정책정보 확인과 필요로 하는 행정업무를 쉽게 처리할 수 있도록 이번 공모전에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr