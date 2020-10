지난 28일 KB증권 이어 증권사로는 두 번째

[아시아경제 유병돈 기자] 라임자산운용 사태를 수사 중인 검찰이 라임펀드 판매사 중 하나인 신한금융투자에 대해 압수수색에 착수했다. 이는 지난 28일 KB증권에 이어 두 번째 증권사 압수수색이다.

서울남부지검 형사6부(부장검사 김락현)는 30일 오전 11시께 서울 영등포구 여의도에 위치한 신한금융투자 본사를 압수수색했다고 밝혔다.

서울남부지검 형사6부는 지난 2월부터 '라임 사태'를 수사해왔으며, 이날 압수수색도 라임 펀드의 판매사인 신한금융투자으로부터 라임 사태와 관련한 자료를 확보하기 위한 것으로 보인다.

라임 사태는 라임자산운용이 부실 펀드를 속여 증권사와 은행 등을 통해 판매한 뒤 1조6000억원대 피해액을 발생시킨 사건이다.

