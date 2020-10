[포토]김수영 양천구청장,이용선 국회의원과 예산편성 정책 논의

[아시아경제 박종일 기자]김수영 양천구청장과 이용선 국회의원 등이 30일 오전 양천구청 4층 공감기획실에서 열린 정책간담회에서 의견을 나누었다.

구는 이날 정책간담회에서 김수영 구청장과 이용선 의원, 시의원·구의원 및 공무원 등 20여 명이 참석한 가운데 2021년 본예산 및 국·시비 요구사업 편성 관련 협의를 진행했다.

