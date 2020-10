해남 ‘땅끝에서 부산까지’ 국내 최장 남파랑 길 열린다

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 해남에서 부산을 잇는 국내 최장 걷기 길인 남파랑 길이 오는 31일 개통된다.

30일 해남군에 따르면 남파랑 길은 부산광역시 오륙도 해맞이공원에서 전남 해남군 땅끝 마을까지 남해안을 따라 연결된 1470㎞의 걷기 여행길이다.

‘남쪽의 쪽빛 바다와 함께 걷는 길’이라는 뜻으로, 해파랑길에 이은 코리아둘레 길의 두 번째 노선이다.

남파랑 길은 한려해상과 다도해 해상 국립공원으로 지정된 남해안의 아름다운 해안 경관을 감상할 수 있는 아름다운 해안 길과 숲길, 마을 길, 도심 길 등 다양한 유형의 길이 어우러져 걷기 여행의 매력을 즐길 수 있는 90개 구간으로 조성됐다.

해남군의 남파랑 길 포함 구간은 3개 구간 46㎞로, 북일면 내동∼북평면까지 이어지는 해안 길과 북평면 남창∼송지면 미황사, 미황사∼땅끝 탑으로 이어지는 숲길로 구성돼 있다.

구간 내에 달마산 달마고도의 일부 코스가 편입되면서 이미 전국 최고의 명품 걷기 길로 부상한 달마고도 관광콘텐츠와 연계해 해남 구간이 남파랑 길 내에 최고의 인기 코스가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 이와 관련 오는 31일 11시 해남군 땅끝 마을에서 남파랑 길 개통식이 열린다.

문화관광체육부 주최, 한국관광공사 주관으로 ‘따로 함께 걷는 따뜻한 쪽빛 바다, 남파랑 길’이라는 주제로 열리는 개통식은 코로나19 방역 수칙을 준수해 최소 수준으로 진행될 예정이다.

기념식 후 행사 참여자와 함께 남파랑 길 90코스 일부인 땅끝전망대∼땅끝 탑을 함께 걸어볼 예정이다.

이와 더불어 해남군에서는 걷기여행자를 위해 자체 걷기 행사도 마련한다. 걷기 행사는 오후 2시 30분부터 시작해 2시간 정도 소요될 예정이며, 땅끝 마을 아름다운 절 미황사에서 시작해 몰고리재까지 걷게 된다.

참여 희망자는 해남군 관광과 또는 카카오톡 채널(365일 달마고도 워킹데이)로 신청하면 된다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr